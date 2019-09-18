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Общество

Водосвятный молебен с акафистом пройдет у строящегося храма в Великих Луках

Водосвятный молебен с акафистом и панихидой пройдёт у строящегося храма преподобного Мартирия Зеленецкого и Великолукского в Великих Луках 22 сентября в 9:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Богослужение возглавит настоятель храма святого преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках игумен Гурий (Малешин). Планируется, что в дальнейшем богослужения у строящегося храма будут совершаться в специально оборудованном вагончике регулярно, каждое воскресенье в 9:00. 

Вопрос о планируемом строительстве в Великих Луках храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского был рассмотрен на заседании Епархиального совета Великолукской епархии 1 мая 2017 года. Местом строительства выбран микрорайон Великих Лук, где не было ни одного действующего православного храма.

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