Водосвятный молебен с акафистом пройдет у строящегося храма в Великих Луках

15:42, 18 сентября 2019, ПАИ

Водосвятный молебен с акафистом и панихидой пройдёт у строящегося храма преподобного Мартирия Зеленецкого и Великолукского в Великих Луках 22 сентября в 9:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Богослужение возглавит настоятель храма святого преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках игумен Гурий (Малешин). Планируется, что в дальнейшем богослужения у строящегося храма будут совершаться в специально оборудованном вагончике регулярно, каждое воскресенье в 9:00.

Вопрос о планируемом строительстве в Великих Луках храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского был рассмотрен на заседании Епархиального совета Великолукской епархии 1 мая 2017 года. Местом строительства выбран микрорайон Великих Лук, где не было ни одного действующего православного храма.