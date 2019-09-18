Валентина Матвиенко сохранила пост сенатора

17:13, 18 сентября 2019, ПАИ

18 сентября вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил Валентину Матвиенко представителем правительства города в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко продолжит выполнять обязанности сенатора и председателя Совфеда до момента подтверждения ее полномочий. Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 25 сентября, где также планируется подтвердить полномочия всех членов Совета Федерации, делегированных от исполнительной и законодательной властей субъектов РФ после выборов 8 сентября.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, пообещала помощь Петербургу в части привлечения инвесторов и расширения международного сотрудничества. Она поблагодарила за доверие и подчеркнула, что сможет и дальше активно участвовать в жизни города, помогать северной столицей и ее жителям. «Я буду делать все, что в моих силах, - привлекать федеральные возможности, ресурсы, привлекать новых инвесторов, помогать развивать и расширять международное сотрудничество», - заверила сенатор.

На торжественной церемонии вступления Александра Беглова в должность она заявила, что готова помогать избранному губернатору в реализации его амбициозной программы развития Петербурга.

Полномочия члена Совета Федерации истекают, когда новый губернатор вступает в должность. После этого глава города назначает выбранного им представителя в верхнюю палату Федерального Собрания. Валентина Матвиенко являлась губернатором Санкт-Петербурга в 2003-2011 годах, после этого была делегирована в Совфед в качестве сенатора от петербургского правительства и избрана спикером верхней палаты российского парламента. В октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совета Федерации.