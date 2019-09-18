За незаконную продажу алкоголя оштрафован владелец магазина на Боровой в Пскове

09:05, 19 сентября 2019, ПАИ

Владельца магазина на улице Боровой в Пскове оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверку провела городская прокуратура совместно с отделом по исполнению административного законодательства псковского УМВД. Установлено, что в торговом объекте по улице Боровой, 11А реализовывалась алкогольная продукция без необходимых сопроводительных документов. Это является нарушением требований статьи 10.2 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Сотрудники органов внутренних дел изъяли спиртное из незаконного оборота. Арбитражный суд привлек предпринимателя к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.