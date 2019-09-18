0
09:47
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
22:22
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
21:56
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
13:04
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
09:19
Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района
17:41
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
15:47
Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых
Еще новости
Происшествия

За незаконную продажу алкоголя оштрафован владелец магазина на Боровой в Пскове

Владельца магазина на улице Боровой в Пскове оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверку провела городская прокуратура совместно с отделом по исполнению административного законодательства псковского УМВД. Установлено, что в торговом объекте по улице Боровой, 11А реализовывалась алкогольная продукция без необходимых сопроводительных документов. Это является нарушением требований статьи 10.2 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Сотрудники органов внутренних дел изъяли спиртное из незаконного оборота. Арбитражный суд привлек предпринимателя к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
18 сентября 2019
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
17 сентября 2019
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
17 сентября 2019
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
17 сентября 2019
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района
17 сентября 2019
Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
16 сентября 2019
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых
16 сентября 2019
Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
16 сентября 2019
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера

Идет загрузка...