Губернаторский год (ЛОНГРИД)

12:54, 19 сентября 2019, ПАИ

Год назад, 17 сентября, Михаил Ведерников избавился от приставки «врио» и вступил в должность губернатора Псковской области. Новый руководитель принёс присягу, в которой поклялся уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституционные и федеральные законы, устав и законы региона.

Торжественной церемонии инаугурации предшествовали выборы, по результатам которых Михаил Ведерников получил более 70 % голосов.

За этот год регион получил средства, в том числе, внебюджетные на сохранение своих памятников, был сделан рывок к развитию транспортной доступности, пришли новые инвесторы, стартовала реализация новых проектов, выросли темпы ввода в строй новых детских садиков и школ. Пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все случившееся за это время.

Псковское агентство информации собрало основные моменты губернаторского года в комментариях политиков и общественных деятелей.

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