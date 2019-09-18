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Желая помочь знакомой, великолучанин оказался жертвой мошенников

В Великих Луках 37-летний мужчина стал жертвой мошенника в социальных сетях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 18 сентября мужчине в соцсетях пришло сообщение со страницы его знакомой, в котором была просьба о перечислении денег. Великолучанин отправил на указанный адрес 10 тысяч рублей. Позже он выяснил, что его знакомая подобного рода сообщений не отправляла, а её страница была кем-то взломана.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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