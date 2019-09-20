Российские банки будут проверять родственников заемщиков

10:23, 20 сентября 2019, ПАИ

Российские банки скоро смогут получить возможность оценивать заемщиков, опираясь на кредитные истории их родственников. Данную методику разработало одно из российских кредитных бюро, сообщает «Лента.ру».

С помощью разработанной системы будет оцениваться кредитное поведение родственников клиента и вычисляться риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика, который увидит банк.

Заказчиком разработки новой методики выступил один из банков, заинтересованный в оценке клиентов, о которых нет достаточной информации. Однако и другие банки проявляют интерес к данной методике.