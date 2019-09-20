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Общество

Российские банки будут проверять родственников заемщиков

Российские банки скоро смогут получить возможность оценивать заемщиков, опираясь на кредитные истории их родственников. Данную методику разработало одно из российских кредитных бюро, сообщает «Лента.ру».

С помощью разработанной системы будет оцениваться кредитное поведение родственников клиента и вычисляться риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика, который увидит банк.

Заказчиком разработки новой методики выступил один из банков, заинтересованный в оценке клиентов, о которых нет достаточной информации. Однако и другие банки проявляют интерес к данной методике.

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