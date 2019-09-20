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Общество

20 тонн белорусских огурцов и более 100 саженцев яблони не пропустили через границу в Псковской области

18 сентября в фитосанитарных пунктах пропуска на российско–белорусском участке Государственной границы РФ в Псковской области сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 20 тонн свежих огурцов и 110 саженцев яблони. Продукцию везли из Белоруссии в Санкт-Петербург и Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты выяснили, что в фитосанитарный сертификат, предъявленный на партию свежих огурцов, внесли изменения, которые не были заверены уполномоченным лицом, выдавшим документ. Кроме того, саженцы яблони везли в багаже автомобиля без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

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