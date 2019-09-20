Нарколог: Курение вейпов нарушает работу мозга и легких

15:06, 20 сентября 2019, ПАИ

Курение вейпов провоцирует нарушения в работе мозга, лёгких и других органов, что в последствии может привести к смерти. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, пишет ТАСС.

По словам эксперта, употребление табачной продукции приводит к спазму сосудов и раковым опухолям, а вейпы провоцируют «растворение мембран, легочную патологию немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток». «Это никак не замена [курению]. Это просто выбор смерти от одного или от другого», - заявил Евгений Брюн.

Он отметил, что россияне позже начали курить вейпы, а в США и Канаде, куда мода на них пришла гораздо раньше, уже регистрируются смертельные случаи.

О необходимости запретить курение вейпов, электронных сигарет и кальянов в общественных местах ранее заявлял заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. А глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина внесли соответствующий законопроект в Государственную Думу.