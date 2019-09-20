Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России

16:05, 20 сентября 2019, ПАИ

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги 5-го национального рейтинга технопарков России, целью которого является выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и историй успеха резидентов технопарков России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области великолукский промышленный технопарк «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России по эффективности деятельности (субиндекс S3 — «Эффективность деятельности управляющей компании технопарка»). Также технопарк занял шестое место по уровню производительности труда.

В этом году в рейтинг включен 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 субъектов России. Всего на территории страны работает около 170 технопарков. Лидеров рейтинга наградят 29 ноября в Москве на 4-й ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0».

На площадке великолукского технопарка «Электрополис» зарегистрированы шесть резидентов: ЗАО «ЗЭТО», ООО «ЗЭТО-Газовые технологии», ООО «Электроград», ООО «Стриот», ООО «Комплексные решения», ООО «Распределительные системы». В 2018 году общий объем выручки резидентов составил около 7 млрд рублей, объем налоговых отчислений – 624 млн рублей, объем инвестиций резидентов – 471 млн рублей.