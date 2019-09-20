Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем

17:11, 20 сентября 2019, ПАИ

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам российских городов больше мечтать, решая вопросы развития населенных пунктов. С таким призывом глава кабинета министров выступил на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

«Надо мечтать! Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра», - обратился он к чиновникам. При этом Дмитрий Медведев призвал губернаторов и мэров принимать решения о развитии городов не только на остове документов и стандартов, но и с ориентиром на будущее.

Председатель правительства подчеркнул, что все решения чиновников должны быть ориентированы на будущее с учетом того, что с каждым годом в российских населенных пунктах будет улучшаться городская среда и будут приезжать больше туристов.