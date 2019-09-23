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Гражданину Вьетнама грозит наказание за попытку перейти границу в Псковской области

Гражданину Вьетнама грозит наказание за попытку перейти границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Красногородского района.

1 августа около 4:00 обвиняемый, находясь в пограничной зоне на территории Красногородского района, собирался без нужных документов, тайно пересечь границу России и Латвии. В 1,5 км от границы его задержали сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.

Теперь жителю Вьетнами грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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