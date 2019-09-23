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Убийство певца Михаила Круга раскрыли в Твери

Фото с сайта всепесни.рф

Убийство певца Михаила Круга раскрыли в Твери. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России, в совершении преступления признался член банды «Тверские волки» Александр Агеев.

В 2002 году он вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым по указанию тверского криминального авторитета по кличке «Лом», собирались ограбить дом Михаила Круга. По плану «Лома», после этого Круг бы обратился к нему за помощью, тот бы «нашел» украденное, а певец стал бы ему обязан и выплачивал часть гонораров с концертов.

Но Круг с семьей вернулись домой раньше, чем предполагалось. Дмитрий Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Александром Агеевым. Певец скончался в больнице.

Криминальный авторитет «Лом» погиб в 2006 году, Веселов был убит другим участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым, который был знаком с Кругом и решил отомстить за убийство.

Уголовное дело по факту смерти Михаила Круга прекращено в связи со смертью подозреваемого Дмитрия Веселова.

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