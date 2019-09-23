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Общество

Шесть новых лесопатрульных комплексов приобрела Псковская область

Шесть новых лесопатрульных комплексов приобрела Псковская область. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стоимость закупки составила 14,5 млн рублей. Во время проведения аукциона удалось добиться снижения цены контракта на 150 тысяч рублей. 

Лесопатрульные комплексы будут базироваться на шасси автомобиля ГАЗ-33088. Средства на приобретение спецтранспорта выделены из областного бюджета. Комплексы будут оснащены емкостями для воды, помпой, пожарными рукавами, лебедкой и устройством спутникового мониторинга. Автомобиль предназначен для патрулирования леса, профилактики возникновения лесных пожаров и их тушения, а также транспортировки личного состава.

В Псковской области уже работают 20 лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ и ГАЗ. В августе комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области дополнительно закупил пять новых ГАЗ-33088 для патрулирования лесов. В общей сложности в муниципалитеты направят 11 новых единиц техники.

До этого в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» по нацпроекту «Экология» в Псковскую область поступили четыре колесных трактора (5,4 млн рублей) и два лесных плуга (111 тыс рублей) для Противопожарного лесного центра Псковской области и Псковского лесопитомника.

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