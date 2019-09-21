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Политика

США отменят визы для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны отменяют визы для граждан Польши, передает РИА Новости.

«Мы делаем исключения (из визовых правил) для Польши. Мы сейчас работаем над структурой. Вы можете сообщить народу Польши и полякам в США, что президент Трамп это сделал и никто этого не смог долгое время (сделать)», - сказал Трамп после подписания Совместной декларации об усилении оборонного сотрудничества между США и Польшей.

С польской стороны документ подписал президент Анджей Дуда.

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