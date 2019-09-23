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Экономика

В Псковской области выросли объёмы производства мяса и яиц

В сельскохозяйственных организациях Псковской области произведено 208 тысяч тонн скота и птицы на убой, молока – 105,9 тыс. тонн, яиц – 22,4 млн штук.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, по сравнению с январем-августом 2018 года производство скота и птицы на убой увеличилось на 24,2%, яиц - на 10,8%, производство молока уменьшилось на 2,3%.

При этом надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-августе 2019 года составили 5167 килограммов против 4832 килограммов в январе-августе 2018 года. Производство молока сократилось из-за уменьшения поголовья коров на 5,6%.

На конец августа поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 69,8 тыс. голов, из него коров – 34 тыс., свиней – 1 млн 306,3 тыс., овец и коз – 36,1 тыс. голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,7%, коров – на 5,6%, овец и коз – на 5,6%, поголовье свиней увеличилось на 15,8%. 

В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2019 года поголовье крупного рогатого скота составляло 53,6 тыс. голов, из него коров – 25,1 тыс., свиней – 1 млн 304 тыс., овец и коз – 4,3 тыс. голов. По сравнению с соответствующей датой 2018 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,7%, коров – на 6,1%, увеличилось поголовье свиней на 15,9%, овец и коз - на 1,6%.

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