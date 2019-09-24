Задолженность за капремонт свыше полугода псковичи смогут погасить по соглашению

14:10, 24 сентября 2019, ПАИ

Жители Псковской области в случае образования задолженности по взносам на капитальный ремонт свыше полугода могут погасить её с помощью соглашения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде капремонта Псковской области.

В фонде отметили, что гражданам предоставляется рассрочка платежа на срок до двух лет. При этом услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в фонд капремонта Псковской области (Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж) с письменным заявлением, оформленным на имя руководителя фонда капитального ремонта.

К заявлению необходимо предоставить копию паспорта, копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме, копии документов, подтверждающих уплату взносов на капремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Дополнительную информацию псковичи могут получить по телефонам 8(8112) 29-82-17, 29-82-27, 29-82-70, 29-82-68, 29-82-69.