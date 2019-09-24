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Общество

Концерт к Дню пожилых людей прошёл в Пскове

23 сентября в псковском лицее №4 «Многопрофильный» состоялся концерт к Дню пожилых людей. В актовом зале учебного заведения собрались бывшие малолетние узники, «дети войны», ветераны и пенсионеры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С наступающим праздником всех присутствующих поздравила исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская. Она пожелала всем здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра.

После этого состоялся концерт, который подготовили учащиеся лицея. Активное участие в мероприятии приняли и сами ветераны. Так, Юрий Сергеев исполнил со сцены несколько романсов, а Анатолий Карпухин прочитал отрывок из шекспировского «Гамлета» и стихи собственного сочинения. После концерта всем его пожилым зрителям вручили цветы и пригласили их на чаепитие.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. В России этот праздник был установлен в 1992 году.

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