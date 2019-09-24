Форум «Территория бизнеса – территория жизни» пройдёт в Пскове 3 октября

16:14, 24 сентября 2019, ПАИ

3 октября в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдёт форум «Территория бизнеса – территория жизни», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В ходе форума состоятся бесплатные мастер-классы и круглые столы. В частности, один из круглых столов будет посвящен теме развития туризма в России. Модератором выступит вице-президент «Опоры России», председатель комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников.

Участники данного круглого стола обсудят стратегию развития туризма в России, развитие детского туризма, проблемы, мешающие развитию внутреннего туризма: налоги, тарифы, проверки и транспортная доступность регионов, а также малый и средний бизнес, как драйвер развития туризма в регионах.

Для того, чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте>>>.

В рамках форума также состоится вручение национальной премии «Бизнес-успех» для предпринимателей. Лучшие бизнес-проекты получат символ премии – «Золотой домкрат», путёвку в финал, который пройдёт в Москве и множество других призов от партнёров конкурса.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.