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Общество

Псковская осень: Фотографы делятся удивительными снимками осенних пейзажей

Фото Дарьи Хватковой

Осень уже почти месяц полноправная хозяйка погоды за окном, а ее яркие краски традиционно привлекают фотографов. Вдохновившиеся «плачущим небом под ногами» фотохудожники рассказали Псковскому агентству информации о притягательной псковской осени и показали свои работы.

Фото: Виктор Желенговский

Виктор Желенговский:

«При фотографировании осени для меня важную роль играют, конечно, цвета! Цвет листьев, цвет травы, и особенно краски осеннего заката и рассвета. Вообще, очень люблю закаты и рассветы, в них есть что то притягивающее, завораживающее. 

  • Псковская осень
    Фото: Виктор Желенговский
  • Псковская осень
    Фото: Виктор Желенговский
  • Псковская осень
    Фото: Виктор Желенговский
  • Псковская осень
    Фото: Виктор Желенговский
  • Псковская осень
    Фото: Виктор Желенговский
  • Псковская осень
    Фото: Виктор Желенговский

А осенние закаты и рассветы на берегах озер и рек особенно красивы, как и игра красок закатного или рассветного солнца с яркими красками листьев, отражаемая в воде. Поэтому стараюсь уловить как можно больше таких моментов и передать их в своих работах».

Фото: Александр Ануфриев

Александр Ануфриев:

«Любое время года по-своему прекрасно, поэтому у меня нет определённых предпочтений. На фотографиях стараюсь выделить детали и настроение, характерные для места и времени съёмки.

  • Псковская осень
    Фото: Александр Ануфриев
  • Псковская осень
    Фото: Александр Ануфриев
  • Псковская осень
    Фото: Александр Ануфриев
  • Псковская осень
    Фото: Александр Ануфриев
  • Псковская осень
    Фото: Александр Ануфриев
  • Псковская осень
    Фото: Александр Ануфриев

Например, если это осень, то внимание к жёлтым листьям, если это лето, то к зелени и цветам. У нас в золотую осень очень большое разнообразие цветов благодаря наличию разных видов деревьев».

Фото: Дмитрий Мержанов

Дмитрий Мержанов:

«Осень для фотографа, наверное, самая любимая пора. Именно в это время года природа нас радует необычными красками листвы на деревьях и необычным по цвету небом. Главное, не пропустить все перевоплощение природы! Так как резкое похолодание и ветер могут вмиг оставить деревья лысыми.

  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов
  • Псковская осень
    Фото: Дмитрий Мержанов

Лично мне нравится снимать смешанные леса, поскольку их листва богата цветами и контрастом. Лучше всего, если вы находитесь на какой-то возвышенности — так вы сможете больше захватить все разнообразие красок. Для этого очень подходит Изборско-Мальская долина. И лучше всегда фотографировать на восходе, так как именно в эти часы вы получите самую лучшую картинку. Если вам повезет, то небо окраситься яркими цветами. 

Фото: Дмитрий Мержанов

Утреннее солнце дает приятный мягкий цвет, который очень сильно отличается от дневного. Ну и хорошим бонусом утренней съемки может стать туман или заморозок. Все это преобразить вашу фотографию и сделает ее волшебной. Главное, не ленитесь и не забывайте во время съемки наслаждаться красотой».

Фото: Роман Дмитриев

Роман Дмитриев:

«Люблю туманы, и когда утренний свет подсвечивает жёлтые листья. А всё вместе — это просто идеально! У нас в области самое идеальное время для фотосъемок 6-12 октября (зависит от погоды, конечно). Листья окончательно меняют цвет, да ещё и не опали.

  • Псковская осень
    Фото: Роман Дмитриев
  • Псковская осень
    Фото: Роман Дмитриев
  • Псковская осень
    Фото: Роман Дмитриев
  • Псковская осень
    Фото: Роман Дмитриев

Хорошо смотрятся на фоне золотой листвы псковские храмы. Их у нас много! И всегда можно найти хороший ракурс.

Фото: Роман Дмитриев

В городе много парков, да и вообще деревьев в отличии от испанских городов. Так что за осенним пейзажем не обязательно ехать в леса и поля!».

Фото: Дарья Хваткова

Дарья Хваткова:

«Люблю снимать псковскую осень, особенно за городом. В лесу столько красок! 50 оттенков желтого... А встреча животного только украшает кадр.

  • Псковская осень
    Фото: Дарья Хваткова
  • Псковская осень
    Фото: Дарья Хваткова
  • Псковская осень
    Фото: Дарья Хваткова
  • Псковская осень
    Фото: Дарья Хваткова

Осень преображает городскую архитектуру, псковские церкви преображаются в золотом свечении. Непогода, кстати, тоже фотогенична.

Фото: Дарья Хваткова

Мне нравится снимать вечерний город и его отражение в лужах. После таких прогулок можно получить необычные кадры с тенями и силуэтами».

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