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На обязательные работы отправили натравившую питбультерьера на сожителя женщину из Дедовичского района

В Дедовичском районе осуждена 46-летняя местная жительница за то, что натравила собаку на своего сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 24 апреля нетрезвая женщина поссорилась со своим сожителем. После этого она дала своей собаке породы «Американский питбультерьер» команду «Фас» для нападения на мужчину. В результате укусов собаки потерпевший получил телесные повреждения: две раны левой голени и рану правой голени.

Мировой судья судебного участка №4 Дедовичского района признал женщину виновной в причинении легкого вреда здоровью мужчины (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ) и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

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