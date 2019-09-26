На обязательные работы отправили натравившую питбультерьера на сожителя женщину из Дедовичского района

09:44, 26 сентября 2019, ПАИ

В Дедовичском районе осуждена 46-летняя местная жительница за то, что натравила собаку на своего сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 24 апреля нетрезвая женщина поссорилась со своим сожителем. После этого она дала своей собаке породы «Американский питбультерьер» команду «Фас» для нападения на мужчину. В результате укусов собаки потерпевший получил телесные повреждения: две раны левой голени и рану правой голени.

Мировой судья судебного участка №4 Дедовичского района признал женщину виновной в причинении легкого вреда здоровью мужчины (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ) и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.