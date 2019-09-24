Умер бывший президент Франции Жак Ширак

13:41, 26 сентября 2019, ПАИ

Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Как сообщает ТАСС, он скончался на 87-м году жизни. Причина смерти политика не называется.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Также он дважды становился премьер-министром республики и три раза избирался мэром Парижа.

С 2007 года он являлся пожизненным членом Конституционного совета Франции и участвовал в заседаниях.

В 2011 году Жак Ширак был признан виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента.