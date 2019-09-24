0
16:07
Состоялась инаугурация главы Усвятского района
13:01
Сергей Михеев вступил в должность главы Бежаницкого района
11:12
Михаил Ведерников поздравил главу Пушкиногорского района с вступлением в должность
13:47
Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове
17:11
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
14:05
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
12:54
Губернаторский год (ЛОНГРИД)
Еще новости
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Как сообщает ТАСС, он скончался на 87-м году жизни. Причина смерти политика не называется.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Также он дважды становился премьер-министром республики и три раза избирался мэром Парижа.

С 2007 года он являлся пожизненным членом Конституционного совета Франции и участвовал в заседаниях.

В 2011 году Жак Ширак был признан виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась инаугурация главы Усвятского района
24 сентября 2019
Состоялась инаугурация главы Усвятского района
Сергей Михеев вступил в должность главы Бежаницкого района
24 сентября 2019
Сергей Михеев вступил в должность главы Бежаницкого района
Михаил Ведерников поздравил главу Пушкиногорского района с вступлением в должность
24 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил главу Пушкиногорского района с вступлением в должность
Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове
21 сентября 2019
Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
20 сентября 2019
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
19 сентября 2019
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Михаил Ведерников поздравил избранных глав районов с успешным прохождением избирательной кампании
19 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил избранных глав районов с успешным прохождением избирательной кампании
Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
18 сентября 2019
Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан

Идет загрузка...