Культурологический марафон «Все грани Гранина» открылся в Пскове

17:40, 26 сентября 2019, ПАИ

В Пскове 26 сентября состоялось торжественное открытие культурологического марафона «Все грани Гранина», посвящённый 100-летию со дня рождения писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Своё приветствие участникам марафона направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который назвал большой честью для региона принимать такое событие. «Не сомневаюсь, что этот фестиваль усилиями участников и организаторов станет ярким событием культурной жизни всего Северо-Запада России и даст стимул читателям всех возрастов погрузиться в мир произведений знаменитого писателя», — заявил глава региона.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, приветствуя собравшихся от имени депутатов, подчеркнул, что фестиваль является одним из методов популяризации произведений отечественных писателей и чтения в целом.

Заместитель председателя Российского книжного союза Елена Гребенева поблагодарила администрацию Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова за помощь в организации марафона. «Наш фестиваль — знаковое событие, которое проходит в шести регионах страны. Псковская область стала четвертым субъектом РФ, который его принимает», - отметила она и анонсировала большое количество фестивальных мероприятий, среди которых «каждый желающий любого возраста может найти для себя что-нибудь интересное».

В частности, открылась выставка уникальных материалов о жизни писателя, на которой также представлены произведения студентов творческих вузов. В рамках марафона будет работать дискуссионная площадка, на которой предлагается обсудить вопросы саморазвития, личностного роста, поиска призвания. Также участники мероприятий смогут увидеть фильмы, снятые по произведениям Даниила Гранина.

Кроме того, всем желающим предлагается принять участие в записи видеоверсии книги Даниила Гранина «Мой лейтенант». Для этого на площадке фестиваля работает специализированный стенд, где волонтеры покажут определенный отрывок текста для чтения перед камерой. В дальнейшем видео разместят на сайте марафона.

Культурологический марафон «Все грани Гранина» приурочен к Году Даниила Гранина, который своим Указом объявил президент России Владимир Путин. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В Пскове фестиваль завершится 29 сентября.