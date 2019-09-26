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Общество

Не меньше 87 лет хотят прожить большинство жителей России

Большинство жителей России планируют прожить не меньше 87 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

По данным опроса, больше всех хотят прожить жители Москвы – 92,3 года. Также долго жить планируют жители Севастополя (92,1 года) и Омска (87 лет). В среднем по стране этот показатель составил не меньше 87 лет.

Также 64% опрошенных заявили, что заботятся о своем здоровье: 35% из них занимаются спортом, 58% - правильно питаются и соблюдают диеты, а 12,5% - планируют избавиться от вредных привычек (курения и употребления спиртного).

По данным министерства здравоохранения России, в настоящий момент в стране проживает более 1,8 млн человек от 86 лет и старше. 

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