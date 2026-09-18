О предстоящем капремонте старого терминала в аэропорту Пскова доложил губернатор Владимиру Путину

16:33, 18 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал президенту России Владимиру Путину о планах дальнейшего развития аэропорта Пскова имени княгини Ольги. Общение главы региона с президентом велось по видеосвязи в рамках открытия нового терминала прилёта.

«Как недавно докладывал, во исполнение поручения мы возобновили авиасообщение. Практически 150 тысяч пассажиров в год. Это требует приведения в порядок и развития инфраструктуры. Благодарен «Новапорт Холдинг» за то, что в непростое время нашли возможность и в кратчайшие сроки открыли терминал прилёта», – сказал Михаил Ведерников.

Следующим этапом станет капитальный ремонт действующего терминала аэропорта. По словам губернатора, за 50 лет эксплуатации здание не видело капитального ремонта.

«Это даст дополнительные возможности для увеличения пассажиропотока. И в перспективе можно будет принимать до 500 тысяч туристов», – отметил Михаил Ведерников.

Директор Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги Артём Тарасов подчеркнул, что новый объект является высокотехнологичным терминалом. «Мы получили не просто новый терминал, а высокотехнологичный терминал, которого до этого не было никогда. Надеюсь, старый будет после ремонта таким же. Мы рады любым пассажирам и ждём в Псков со всей России», – сказал Артём Тарасов.