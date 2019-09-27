Псковская гордума досрочно прекратила полномочия Артура Гайдука

10:22, 27 сентября 2019, ПАИ

Псковская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата Артура Гайдука, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессии, которая проходит 27 сентября.

Артур Гайдук станет депутатом Псковского областного Собрания по округу №2 по итогам довыборов, которые состоялись в Единый день голосования 8 сентября. За него отдали свои голоса 1 тыс. 688 избирателей, что составляет 40,21% от общего количества пришедших на избирательных участок. Артур Гайдук шёл на выборы от партии «Яблоко».

Он родился в 1965 году, имеет высшее образование, является врачом Псковской станции скорой медицинской помощи, проживает в Пскове. До избрания в региональный парламент являлся депутатом городской Думы.