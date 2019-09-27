Депутаты гордумы не позволили лишить себя полномочий по перераспределению средств бюджета Пскова

11:58, 27 сентября 2019, ПАИ

На 29-ой сессии Псковской городской Думы 27 сентября рассматривались поправки к Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Как пояснила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, одна из поправок касается изменений бюджетной классификации, вторая – вводит запрет на принятие решений без участия гордумы об увеличении ассигнований на плату труда, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Больше всего разногласий вызвала третья поправка, которая давала право администрации города на перераспределение средств между учреждениями или муниципальными программами без согласования с депутатами. Тамара Винт отметила, что это изменение необходимо для более оперативного принятия решений по передвижке средств. Например, пояснила она, можно было бы передать сэкономленные при ремонте школ деньги на детские сады или внутри одного учреждения «перекинуть» деньги с финансирования одних работ на другие.

«Почему вы хотите без нас распоряжаться деньгами?» - спросил депутат Олег Брячак.

«Мы, наоборот, за вас переживаем и хотим предложить вам поменьше работать», - ответил на это глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Тогда Олег Брячак предложил установить какую-то максимальную сумму, которой можно было бы распорядиться без участия гордумы.

Парламентарий Иван Цецерский заметил, что сессию можно созвать оперативно, и никогда с этим проблем не возникало.

А депутат Григорий Турчин напомнил, что полномочия депутатов по утверждению бюджета Пскова и внесение в него изменений закреплены в Уставе города.

В итоге депутаты поддержали все предложенные администрацией изменения за исключением тех, что лишали их полномочий по согласованию перераспределения бюджетных средств.

Парламентарий Денис Иванов заметил, что такая поправка рассматривается уже во второй раз, и попросил администрацию города в третий раз её не вносить.