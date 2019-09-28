Автомобили горели в Пскове и Дедовичах

09:34, 30 сентября 2019, ПАИ

28 сентября в Пскове и Дедовичах произошли возгорания в автомобилях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 8:59 в Дедовичах на улице Октябрьской в машине «Фольксваген Гольф» 1988 года выпуска выгорел салон. Причиной пожара назван поджог. В тот же день в 11:33 в Пскове на улице Народной из-за короткого замыкания в «Ауди 80» того же года выпуска огонь повредил моторный отсек.

29 сентября в 5:27 в Пушкиногорском районе в деревне Торболы сгорело бесхозное строение из-за неосторожного обращение с огнём.