До 6 лет тюрьмы грозит жителю Плюсского района за кражу

10:40, 30 сентября 2019, ПАИ

В Плюсском районе перед судом предстанет 26-летний местный житель за кражу с незаконным проникновением в жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Плюсского района.

Установлено, что ранее судимый мужчина в период с 21 по 23 августа взломал входную дверь и проник в дом местной жительницы. Оттуда он похитил имущество на общую сумму более 16 тысяч рублей.

За совершение данного преступления мужчине грозит до шести лет лишения свободы.