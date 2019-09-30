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До 6 лет тюрьмы грозит жителю Плюсского района за кражу

В Плюсском районе перед судом предстанет 26-летний местный житель за кражу с незаконным проникновением в жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Плюсского района.

Установлено, что ранее судимый мужчина в период с 21 по 23 августа взломал входную дверь и проник в дом местной жительницы. Оттуда он похитил имущество на общую сумму более 16 тысяч рублей.

За совершение данного преступления мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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