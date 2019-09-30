За серию краж осуждены трое жителей Плюсского района

11:35, 30 сентября 2019, ПАИ

Стругокрасненский районный суд признал виновными трёх жителей Плюсского района в кражах с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Плюсского района.

Установлено, что ранее неоднократно судимые двое мужчин и одна женщина по предварительному сговору совершили серию краж из домов жителей Плюсского района.

Суд назначил преступникам наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев лишения свободы, 2 года и 6 месяцев лишения свободы и 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно соответственно.