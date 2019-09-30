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Политика

Эдуард Белов опроверг слухи о своём уходе из Псковской гордумы

Эдуард Белов опроверг информацию о сложении своих полномочий депутата Псковской городской Думы, появившуюся в одном из анонимных Telegram-каналов.

«Интернет-каналом управляет один корреспондент, который с группой товарищей вымогает у меня 5 миллионов рублей. Все информационные вбросы проходят в рамках этого вымогательства. Ничего пока не могу с ними поделать, поэтому сам не читаю», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации Эдуард Белов.

Эдуард Белов был избран в Псковскую городскую Думу в сентябре 2017 года. Он прошёл в городской парламент по спискам «Единой России». Возглавляет комитет  по правовым вопросам Псковской городской Думы. Как следует из информации на сайте города, Эдуард Белов с 2015 года является директором ООО «Текспроект».

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