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Политика

15 депутатов ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России» в октябре

В октябре в Пскове встречи с гражданами в псковской общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) проведут 15 депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Так, 2 октября можно обратиться за помощью к депутату Псковского областного Собрания Алексею Васильеву. 9 октября в приемной будет работать его коллега по парламенту, координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. 15 октября просьбы и предложения можно адресовать депутату и куратору партпроекта «Новая школа» Владимиру Яникову, 29 октября – Лидии Драгуновой.

24 октября с 10:00 до 12:00 граждан готов выслушать председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии Александр Котов. 30 октября заявителей ждет его заместитель, координатор партпроекта «Детский спорт» и руководитель партийной приемной Юрий Сорокин.

Все парламентарии, кроме Александра Котова, будут вести приём с 10:00 до 13:00. За помощью к их коллеге Игорю Дитриху можно прийти 23 октября с 14:00 до 17:00.

В те же часы псковичи смогут озвучить свои проблемы депутатам Псковской гордумы. 1 октября с гражданами встретится Владимир Воробьев, 3-го – руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов, 8-го – Сергей Мусиенко, 9-го – Эдуард Белов, 10-го - Валерий Тюменцев, 15-го – Любовь Николаева, 16 октября – исполняющий полномочия секретаря городского отделения партии Григорий Стороненков, 24 октября – исполняющая полномочия главы Пскова, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и координатора партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.

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