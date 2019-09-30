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Житель Дновского района повторно отправится в колонию за непостановку на учёт

36-летний житель Дновского района повторно отправится в колонию за нарушение ограничений, установленных судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В отношении мужчины установлен административный надзор сроком на 8 лет после освобождения от отбытия наказания. 14 июля он освободился из мест лишения свободы и не выполнил предписание, выданное администрацией исправительного учреждения, в соответствии с которым должен был прибыть к месту жительства и явиться для постановки на учет в орган внутренних дел. Однако мужчина не пришел на регистрацию в отдел полиции по Дновскому району и уехал жить в Красногородский район.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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