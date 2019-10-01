Призыв в армию начался в России

09:44, 01 октября 2019, ПАИ

1 октября в России начался осенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить 132 тысячи человек. Это на 3 тысячи призывников меньше, чем весной, сообщает ТАСС.

Осенний призыв в России продлится до 31 декабря. По данным Минобороны, в военных округах и на Северном флоте созданы призывные комиссии разного уровня: в Западном военном округе - 902 призывные комиссии, в Центральном – 1 тысяча 83, в Южном - 377, в Восточном - 243, еще 67 - на Северном флоте.

По традиции призыв не затронет педагогических работников, так как они призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Россияне, проживающие в сельской местности и занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

Этот призыв будет проходить по новым правилам. В частности, в связи с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе» российские срочники получили возможность уйти в запас досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок. Кроме того, мужчины, которые имеют право на освобождение или отсрочку от военной службы, могут написать заявление с отказом от этой возможности.

В Псковской области на службу в армию призовут порядка 600 новобранцев.