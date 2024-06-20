Главное условие для сохранения металлических монет назвал ведущий инженер Псковского музея-заповедника

17:49, 20 июня 2024, ПАИ

Главное условие для сохранения металлических монет назвал ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

«В музее создаются условия с минимальной влажностью. Насколько можно, настолько мы её и снижаем», – отметил он.

Дмитрий Ригин также объяснил, какие предметы могут показывать только в течение краткого промежутка времени, а потом убирать в фондохранилище. «Это касается очень нежных и хрупких предметов, например, графики, древних папирусов, свитков. Всё, что связано с графикой и фотографией, может очень мало экспонироваться», – подчеркнул гость студии.

Ведущий инженер музея также добавил, что для таких экспонатов должен быть создан очень низкий уровень освещения. «Но даже при таком уровне, если этот предмет экспонируется в течение восьми часов каждый день, – это чуть больше месяца. После этого мы предмет убираем, и желательно на несколько лет или даже на десять о нём забыть. Дать ему отдохнуть», – резюмировал Дмитрий Ригин.