Ведущий инженер Псковского музея-заповедника стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное
Ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин стал гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.
Главное:
- эксперт рассказал, какие условия должны быть созданы в Псковском музее для сохранения экспонатов: «Надо найти ту золотую середину, когда всем предметам будет комфортно. Влажность – максимум 60 %, выше этого уже недопустимо. Для некоторых предметов, например из железа, она ещё ниже», – подчеркнул Дмитрий Ригин;
- все нормы разработаны с учётом того, что такие условия должны быть комфортны для смотрителей музея-заповедника;
- «Дыхание человека несёт в себе довольно высокий уровень влажности, но это не настолько критично для картин, чтобы с этим как-то бороться. При дыхании на картине лишь немного повышается уровень влажности», – сказал гость студии;
- «У нас есть такие предметы, которые изолируются от внешней среды. Полностью изолировать не получится, так как в течение суток всё равно 10 % воздуха поступит. Одна из наших задач – стабильные условия, так как перепады приводят к повреждениям»;
- ведущий инженер рассказал о методах сохранения псковской иконы XIV века «Спас Елеазаровский»;
- Дмитрий Ригин объяснил, какие предметы могут показывать только в течение краткого промежутка времени, а потом убирать в фондохранилище. «Это касается очень нежных и хрупких предметов, например, графики, древних папирусов, свитков. Всё, что связано с графикой и фотографией может очень мало экспонироваться», – подчеркнул гость студии;
- главное условие для сохранения металлических монет назвал ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника.
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