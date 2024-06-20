Ведущий инженер Псковского музея-заповедника стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное

18:06, 20 июня 2024, ПАИ

Ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин стал гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

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