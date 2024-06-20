Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ведущий инженер Псковского музея-заповедника стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное

Ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин стал гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

Дмитрий Ригин стал гостем программы «Проект Реставрация». Фото: ПАИ

Главное:

  • эксперт рассказал, какие условия должны быть созданы в Псковском музее для сохранения экспонатов: «Надо найти ту золотую середину, когда всем предметам будет комфортно. Влажность – максимум 60 %, выше этого уже недопустимо. Для некоторых предметов, например из железа, она ещё ниже», – подчеркнул Дмитрий Ригин;
  • все нормы разработаны с учётом того, что такие условия должны быть комфортны для смотрителей музея-заповедника;
  • «Дыхание человека несёт в себе довольно высокий уровень влажности, но это не настолько критично для картин, чтобы с этим как-то бороться. При дыхании на картине лишь немного повышается уровень влажности», – сказал гость студии;
  • «У нас есть такие предметы, которые изолируются от внешней среды. Полностью изолировать не получится, так как в течение суток всё равно 10 % воздуха поступит. Одна из наших задач – стабильные условия, так как перепады приводят к повреждениям»;
  • ведущий инженер рассказал о методах сохранения псковской иконы XIV века «Спас Елеазаровский»;
  • Дмитрий Ригин объяснил, какие предметы могут показывать только в течение краткого промежутка времени, а потом убирать в фондохранилище. «Это касается очень нежных и хрупких предметов, например, графики, древних папирусов, свитков. Всё, что связано с графикой и фотографией может очень мало экспонироваться», – подчеркнул гость студии;
  • главное условие для сохранения металлических монет назвал ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2024

Достойная память о героях и защитниках Отечества должна стать генетическим кодом россиян – Александр Голышев
20 июня 2024

Михаил Ведерников рассказал о семейных традициях просмотра кино
20 июня 2024

Ведущий инженер Псковского музея-заповедника стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное
20 июня 2024

Главное условие для сохранения металлических монет назвал ведущий инженер Псковского музея-заповедника
20 июня 2024

Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания пляжей в Псковской области
20 июня 2024

В Пскове зреет «Виноград»
20 июня 2024

Билайн обеспечил 4G малонаселённые пункты Псковской области
20 июня 2024

«Охотник за торнадо» рассказал о наблюдении за смерчем в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...