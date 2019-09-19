Военный комиссар Псковской области посоветовал родителям мальчишек не бояться повесток на призывные пункты

11:54, 19 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области с 1 октября по 31 декабря пройдет осенняя призывная кампания. Военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на встрече с журналистами 19 сентября подчеркнул, что в регионе на службу в армию призовут порядка 600 новобранцев.

«В военном комиссариате области проделана подготовительная работа», - цитирует военкома корреспондент Псковского агентства информации.

На сборных пунктах заведено вещевое имущество по видам вооруженных сил, в которых будут служить псковские парни. Доставка призывников к месту службы осуществляется централизованно перевозчиком. Призывникам выдаются походные сумки, куда складываются вещи. Также на путь следования выдается индивидуальный насессор (предметы личной гигиены), инидвивдуальный рацион питания.

«На сборных пунктах призывники будут питаться на базе 76-й дивизии. Это трехразовое питание. Качество приготовления пищи хорошее, готовят ее гражданские повара. Качество приготовления пищи проверяется сотрудниками военного комиссариата», - уточнил Михаил Башлыков и добавил, что для тех, кто едет к месту службы на поезде питание будет организовано в вагоне-ресторане.

Также выдаются банковские карты, сим-карты, на которых уже есть небольшая сумма денег, персональные электронные карты призывника (ПЭК).

Михаил Башлыков посоветовал родителям мальчишек не пугаться при получении повестки о необходимости прибыть на призывную комиссию. «Отдельные мамы и папы болезненно это переносят», - рассказал военком.

Но никакого страха быть не должно. Он пояснил, что получив первую повестку, призывник лишь должен прибыть в комиссариат, где определяют в ходе медобследования его годность к службе.

Кроме этого отметил, что понятия «дедовщина» сейчас практически нет. За последние 5 лет не поступало ни одной жалобы на неуставные отношения.

По его словам, солдаты живут в кубриках по 5-6 человек, практически в гостиничных условиях. Уже проходящие службу ребята из Псковской области, даже попавшие на Дальний Восток и Сахалин, положительно отзываются о своих воинских частях и поставленных перед ними армейских задачах.