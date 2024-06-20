Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания пляжей в Псковской области

17:48, 20 июня 2024, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало обновленный список безопасных пляжей в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На 20 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН:

в реке Великой: в районе городского пляжа в Пскове;

в реке Ловати: в районе городского пляжа Великих Лук;

в озере Озерки Локнянского района;

в Кислом озере Великолукского района;

в Урицком озере у деревни Урицкое Великолукского района (детский оздоровительный лагерь «Космос»);

в озёрах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

в реке Лусне посёлка Кунья;

в Жижицком озере у деревни Наумово Куньинского района.

Кроме того, на пляжах у Урицкого озера в деревне Урицкое Великолукского района: ДОЛ «Космос», озера Озерки Локнянского района, озера Асцо Новосокольнического района и озера Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района качество песка не отвечает требованиям.

Для купания пригодны водоёмы:

Гдовский район: озеро Чудское у деревни Устье, озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;

Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный Железнодорожник»;

Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;

Островский район: река Великая в районе города Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса»;

Палкинский район: озеро Смолинское в Палкино;

Усвятский район: озеро Узмень в Усвятах;

Красногородский район: река Синяя;

Опочецкий район: река Великая в Опочке;

Новоржевский район: река Льста;

Стругокрасненский район: озеро Песчаное;

Пустошкинский район: озеро Крупейское в Пустошке;

Пыталовский район: река Утроя;

Себежский район: озеро Себежское;

Порховский район: река Шелонь в Порхове на улице Мельничная набережная и в районе Старого городища;

Дедовичский район: река Шелонь в Дедовичах у плотины Псковской ГРЭС;

Дновский район: река Полонка в деревне Скново.

Для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована, подчеркнули в Роспотребнадзоре.