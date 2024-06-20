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Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания пляжей в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало обновленный список безопасных пляжей в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания пляжей в Псковской области. Фото: ПАИ

На 20 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН:

  • в реке Великой: в районе городского пляжа в Пскове;
  • в реке Ловати: в районе городского пляжа Великих Лук;
  • в озере Озерки Локнянского района;
  • в Кислом озере Великолукского района;
  • в Урицком озере у деревни Урицкое Великолукского района (детский оздоровительный лагерь «Космос»);
  • в озёрах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
  • в реке Лусне посёлка Кунья;
  • в Жижицком озере у деревни Наумово Куньинского района.

Кроме того, на пляжах у Урицкого озера в деревне Урицкое Великолукского района: ДОЛ «Космос», озера Озерки Локнянского района, озера Асцо Новосокольнического района и озера Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района качество песка не отвечает требованиям.

Для купания пригодны водоёмы:

  • Гдовский район: озеро Чудское у деревни Устье, озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
  • Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный Железнодорожник»;
  • Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;
  • Островский район: река Великая в районе города Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса»;
  • Палкинский район: озеро Смолинское в Палкино;
  • Усвятский район: озеро Узмень в Усвятах;
  • Красногородский район: река Синяя;
  • Опочецкий район: река Великая в Опочке;
  • Новоржевский район: река Льста;
  • Стругокрасненский район: озеро Песчаное;
  • Пустошкинский район: озеро Крупейское в Пустошке;
  • Пыталовский район: река Утроя;
  • Себежский район: озеро Себежское;
  • Порховский район: река Шелонь в Порхове на улице Мельничная набережная и в районе Старого городища;
  • Дедовичский район: река Шелонь в Дедовичах у плотины Псковской ГРЭС;
  • Дновский район: река Полонка в деревне Скново.

Для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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