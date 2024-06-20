Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания пляжей в Псковской области
Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало обновленный список безопасных пляжей в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
На 20 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН:
- в реке Великой: в районе городского пляжа в Пскове;
- в реке Ловати: в районе городского пляжа Великих Лук;
- в озере Озерки Локнянского района;
- в Кислом озере Великолукского района;
- в Урицком озере у деревни Урицкое Великолукского района (детский оздоровительный лагерь «Космос»);
- в озёрах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
- в реке Лусне посёлка Кунья;
- в Жижицком озере у деревни Наумово Куньинского района.
Кроме того, на пляжах у Урицкого озера в деревне Урицкое Великолукского района: ДОЛ «Космос», озера Озерки Локнянского района, озера Асцо Новосокольнического района и озера Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района качество песка не отвечает требованиям.
Для купания пригодны водоёмы:
- Гдовский район: озеро Чудское у деревни Устье, озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
- Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный Железнодорожник»;
- Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;
- Островский район: река Великая в районе города Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса»;
- Палкинский район: озеро Смолинское в Палкино;
- Усвятский район: озеро Узмень в Усвятах;
- Красногородский район: река Синяя;
- Опочецкий район: река Великая в Опочке;
- Новоржевский район: река Льста;
- Стругокрасненский район: озеро Песчаное;
- Пустошкинский район: озеро Крупейское в Пустошке;
- Пыталовский район: река Утроя;
- Себежский район: озеро Себежское;
- Порховский район: река Шелонь в Порхове на улице Мельничная набережная и в районе Старого городища;
- Дедовичский район: река Шелонь в Дедовичах у плотины Псковской ГРЭС;
- Дновский район: река Полонка в деревне Скново.
Для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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