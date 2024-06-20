«Охотник за торнадо» рассказал о наблюдении за смерчем в Псковской области

16:44, 20 июня 2024, ПАИ

О своём наблюдении за смерчем в Псковской области рассказал «АиФ-Псков» один из создателей «Метеодневника» Дмитрий Фидык.

Он отметил, что «охотников за торнадо» около 50 человек из разных регионов России. «Есть и профессионалы – даже доктор наук из Пермского университета, и те, для кого это хобби. Когда что-то намечается, мы кооперируемся и, если есть возможность, едем», – отметил он.

Наблюдать за псковским торнадо 19 июня отправились несколько команд «охотников» из Санкт-Петербурга. По словам Дмитрия Фидыка, перед поездкой в Псковскую область он звонил коллегам и предупреждал: «Будет жесть! Крыши будут точно сорваны у домов».

Подробнее – в статье «АиФ-Псков».

Напомним, в среду, 19 июня, через Невельский район прошёл смерч. Эксклюзивные кадры последствий смерча в Псковской области можно посмотреть здесь, а о подробностях разрушений и процессе ликвидации последствий можно прочитать по ссылке.