История о принципиальной бабушке и доверчивом муже: Почему жительница Пскова подарила младенца супругам из Вологды

17:50, 01 октября 2019, ПАИ

Ближайшие три года своей жизни псковичка Вера (имена героев этого громкого дела изменены — ПАИ.) проведет в колонии общего режима. Ее подруга по переписке Светлана из Вологды пробудет за решеткой два года и четыре месяца. Прежде они не были знакомы. Но именно Светлане жительница Пскова захотела подарить своего ребенка.

Рожать так рожать

Вера не так давно перебралась в Псков. А до этого жила с матерью и своим восьмилетним ребенком. Но у женщин никак не получалось найти общий язык. Спорили, ссорились. В один из дней Вера решилась, собрала вещи и переехала. Знакомый помог с квартирой. Денег брать за аренду не стал. Условились, что Вера будет присматривать за порядком, и этого достаточно. Устроилась женщина на работу в областном центре. Стала иногда забирать своего ребенка к себе.

Весть о том, что Вера снова беременна стала неожиданной. С предполагаемым отцом ребенка это была случайная встреча без всяких обязательств и даже без продолжения отношений. Растить ребенка одной — об этом не могло быть и речи, лишних денег нет.

Вера бросилась в больницу. Она уже точно решила: аборт. Но врачи после осмотра покачали головами - аборт противопоказан из-за наличия заболевания, надо пройти курс лечения. Он завершился и Вера снова примчалась в больницу. Но медики указали на дверь: на таком сроке делать аборт уже поздно, придется рожать. Рожать так рожать, согласилась Вера. А выйдя из кабинета врача она твердо решила для себя: младенца оставит в роддоме.

Своей матери сказала, что аборт будет. И больше эту тему не поднимали.

Надо заметить, что мама Веры — 43-летняя симпатичная женщина. От любимого мужа она в это время тоже ждала ребенка. Разница с родами дочери составляла месяца три. Виделись они с Верой редко, к тому же молодая женщина была полновата, а потому дочери удалось скрыть сохраненную беременность.

«В какой-то момент она испугалась мысли о жизни своего новорожденного ребенка в детском доме и решила найти ему новых родителей. В группе в одной из социальных сетей она оставила пост «отдам ребенка, роды в таком-то месяце». И ей пришел ответ от женщины из Вологды», - рассказал корреспонденту Псковского агентства информации следователь по особо важным делам следственного отдела г. Пскова Даниил Печаев.

Кстати, следователи отмечают, что в России, пусть и единичные, но фиксируются случаи, когда родители, в основном мамы, отдают или меняют своего ребенка. Так, жительница Мурманской области согласилась обменять малыша на 800 рублей. Правда, у человека, к которому она обратилась, в тот момент при себе было только 300. Но мать и на это согласилась, забрала деньги и ушла, оставив кроху незнакомцу. Тот обратился в полицию, женщину задержали. В Калининграде женщина обменяла младенца на билет до Ташкента. И снова в историю вмешались сотрудники правоохранительных органов. Женщину задержали. В Орловской области женщина подарила своего ребенка подруге. Обе никак не могли поверить в то, что это незаконно. Следователи отмечают: чаще всего в этот момент большинством участников таких «сделок» двигает корысть и жажда наживы. Меньше всего они думают о судьбе ребенка. Кто-то боится сообщать близким о рождении ребенка вне брака и хочет избавиться от нежеланного младенца, кто-то, и таких меньше, объясняет произошедшее желанием помочь бесплодным парам, передавая им своего ребенка, в том числе за деньги. Но это незаконно, подчеркивают в СУ СК России по Псковской области.

Обманула мужа

Для Светы, откликнувшейся на объявление псковички, этот ребенок был возможностью сохранить отношения с молодым мужем. Ей уже 47 лет, от предыдущего брака — трое детей, все взрослые, самому младшему 14 лет. С супругом же разница в возрасте — около 20 лет. Светлане было важно сберечь семью. Совместный ребенок мог бы в этом помочь, но ничего не получалось. Пара даже подумывала взять малыша из детского дома. И вдруг такой случай — объявление от молодой женщины из Пскова. Самый настоящий подарок судьбы. Ведь псковичка предлагала не купить, не обменять, а именно подарить младенца.

У Веры и Светы завязалась переписка. Обсуждали беременность, предстоящие роды, обменивались фотографиями.

«За неделю до родов Светлана сообщила мужу, что беременна, и срок уже велик — семь месяцев. Супруг удивился — ведь живот небольшой. Но женщина убедила мужа, что для нее это нормально и в предшествующие беременности картина была такой же», - рассказал следователь.

Вера родила. Оповестила об этом свою «подругу». И та стала собираться в дорогу. Мужу она сказала, что есть угроза выкидыша, а потому необходимо лечь на сохранение. Вызвала такси и поехала… в Псков.

Именно Света встречала Веру на выписке из роддома. В багажнике лежали заботливо приготовленные детские вещи. Женщины перекинулись парой фраз, гостья из Вологды представила таксиста своим родственником, посетовала, что муж не смог поехать за ребеночком — много работает. Пара недавно переехала в Вологду из Архангельской области, супруг только-только устроился на работу. Потом Света забрала новорожденную девочку, попрощалась с биологической мамой малютки и отправилась в обратный путь. Уже в дороге она написала мужу смс: преждевременные роды, у нас доченька.

Супруг был на седьмом небе от счастья. Столько времени длилась эта история с их общим ребенком, и, наконец, мечта сбылась. В доме будет звучать детский смех, у них со Светой появилась дочь. Нет, тень сомнений была. Мужчина даже попытался пару раз задать какие-то вопросы, но жена всякий раз уходила от ответа. Целыми днями молодой муж крутился на работе, возвращался поздно вечером, и тут же бежал к детской кроватке.

Между тем Вера поинтересовалась: как малышка перенесла дорогу, все ли в порядке. И пообещала переслать документы, необходимые для оформления новорожденной девочки.

Как всё вскрылось

Прошло дней пять с момента выписки из роддома. Вера приехала к матери. На пару минут оставила сумку без присмотра. Бабушка обратила внимание на знакомые документы — она получила такие же в роддоме буквально пару месяцев назад, когда сама там рожала. Вытащила, стала читать и пришла в ужас. Оказывается, никакого аборта не было, дочь родила. Но где же тогда ребенок? «Подарила», - услышала она в ответ от Веры.

Шокированная известием молодая бабушка отправилась в полицию писать заявление.

Между тем новорожденная девочка уже неделю жила в новой для нее семье. Имя, данное ей Верой при рождении, оставили. Все уже привыкли друг к другу. И вдруг звонок в дверь. На пороге сотрудники полиции. В тот вечер история с «подарком» и всплыла. Молодой супруг отказывался в это верить.

«Совместно с вологодскими коллегами была проведена большая работа: были установлены и допрошены десятки людей, в том числе, соседи Светланы, таксист, который привез Светлану из Пскова с ребенком. Против женщин возбудили уголовное дело по статье «совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)», - сообщил Даниил Печаев.

Вскоре Светлану привезли в Псков.

«Биологическая мама ребенка не раскаялась в содеянном. На вопросы следователей требовательно заявляла «не учите меня жить». На суде даже не признала себя виновной», - отметил представитель правоохранительных органов.

А вот Света вела себя иначе. Постоянно плакала, признавала, что вся эта история — большая ошибка.

В сентябре 2019 года суд вынес решение: обе женщины проведут в колонии общего режима несколько лет.

Малышка не окажется в детском доме, ее забрали родственники Веры.