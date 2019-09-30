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34 ребенка пострадали в ДТП в Пскове за 9 месяцев

С января по сентябрь в Пскове в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 34 ребенка. При этом по вине самих детей произошли 12 ДТП. Об этом доложил начальник ГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт на общегородском совещании по итогам сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Владимир Папорт также отметил, что за 9 месяцев в Пскове дорожные полицейские задержали 341 нетрезвого водителя. В отношении 65 автомобилистов были направлены материалы в органы дознания за повторное вождение в нетрезвом виде.

Председатель комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев сообщил, что в сентябре в городе были ликвидированы 17 пожаров, в том числе 6 - в жилом секторе. Основными причинами стали короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. При пожарах никто не пострадал. За месяц в единую дежурно-диспетчерскую службу поступили 4,7 тысяч обращений граждан, из них более 3 тысяч - по вопросам городского хозяйства.

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