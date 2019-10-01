Ведущие к лечебным учреждениям Пскова улицы отремонтируют

20:07, 01 октября 2019, ПАИ

В Пскове отремонтируют дороги, которые ведут к лечебным учреждениям города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, к городским и областным властям поступало большое количество обращений псковичей по поводу изношенного состояния дорожного покрытия на участках дорог, ведущих к учреждениям здравоохранения Пскова.

Данные участки дорог включили в план дополнительных ремонтных работ по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На проведение ремонта выделены средства дополнительной субсидии из регионального бюджета.

В частности, в настоящее время подрядчики ремонтируют участок дороги, который ведёт к приемному отделению травматологического пункта Псковской городской больницы и Псковскому перинатальному центру. Подрядчики сейчас устанавливают бортовой камень на участке от улицы Коммунальной. Также они заменят асфальт и отремонтируют и обустроят новый тротуар. На эти цели выделят около 4 млн рублей.

Помимо этого в этом году отремонтируют улицу Лагерную, которая ведёт к Псковскому госпиталю для ветеранов войн и Псковской областной клинической больнице. Подрядчик уже определён. Он частично заменит бортовой камень и уложит новый асфальт. На эти цели выделят около 2 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области в 2019 году предусмотрена реализация более 50-ти объектов и мероприятий на сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн будут выделены на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Кроме того, при активной работе Михаила Ведерникова с федеральным центром правительство России дополнительно выделило Псковской области 250 млн рублей на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог. Из них 100 млн рублей направлены Пскову, 150 млн рублей — Великим Лукам.