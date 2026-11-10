В Псковской области отменили беспилотную опасность

01:08, 10 ноября 2026, ПАИ

Отбой беспилотной опасности в Псковской области, сообщает канал единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе на платформе Max.

«При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», - говорится в сообщении.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.