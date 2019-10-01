Елена Бибикова поучаствовала в обсуждении реализации партпроекта «Единой России» «Старшее поколение»

21:20, 01 октября 2019, ПАИ

1 октября в Международный день пожилых людей в режиме видеоконференции состоялось заседание общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение», на котором обсуждались вопросы реализации партпроекта. В обсуждении приняла участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

Елена Бибикова подчеркнула, что увеличение продолжительности здоровой и активной жизни пожилых людей невозможно без повышения ее качества, поэтому основные задачи проекта «Старшее поколение» - содействие развитию и совершенствованию современных форм социального и медицинского обслуживания, повышению их качества и доступности для пожилых людей.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» предусмотрено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая позволяет решить задачи по росту продолжительности жизни граждан России и улучшению ее качества.

Митруд и Минздрав совместно с агентством стратегических инициатив и благотворительным фондом «Старость в радость» по поручению президента России Владимира Путина провели серьезную работу по разработке и внедрению комплекса мер по созданию системы долговременного ухода.

Елена Бибикова отметила, что задача этой системы – полный охват нуждающихся в помощи, сбалансированное комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, в полустационарной или стационарной форме, в том числе с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка и развитие семейного ухода.

«Прежде всего, необходим переход с заявительного порядка к выявительному, то есть необходимо выявлять тех людей, которые не смогли сами заявить о своих проблемах, - сообщила Елена Бибикова. - Нужен дифференцированный и индивидуальный подход при определении необходимого объема медико-социальной помощи, а также обучение родственников навыкам ухода и паллиативной помощи на дому. Главное — как можно дольше пожилым людям и людям с ограниченными возможностями вести обычный образ жизни и получать необходимую помощь в привычной и комфортной обстановке».

Сенатор подчеркнула, что рост продолжительности жизни и улучшение ее качества — главная задача всех нацпроектов, и создание системы долговременного ухода – один из способов ее решения. Именно поэтому требуется более широкое вовлечение наряду с бизнесом и социально ориентированных НКО – институтов гражданского общества.

«И в рамках партийного проекта «Старшее поколение» мы можем активно включиться в эту работу — от информирования населения, выявления нуждающихся, до непосредственного оказания помощи и поддержки и контроля объема и качества предоставляемых услуг», - заключила Елена Бибикова.