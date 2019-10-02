«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»

14:18, 02 октября 2019, ПАИ

Компания «Столбушинский продукт» выдвинута на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка». Заявку прислала PR-менеджер «Столбушинского продукта» Анастасия Никифорова.

В письме отмечается, что в этом году компании «Столбушинский продукт» исполняется 10 лет. «На протяжении этих лет компания из Пушкинских Гор производит натуральные и полезные лакомства, сохраняя русские традиции и ценности. Компания завоевала доверие не только местных жителей, но и туристов из различных регионов России», - отметила Анастасия Никифорова.

Она также подчеркнула, что гастрономический бренд «Столбушинский продукт» вносит в общественную жизнь тенденцию к соблюдению рациона здорового питания и ведению здорового образа жизни.

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» в этом году проводится уже в 10-й раз. Заявки на соискание награды принимаются до 12:00 5 декабря на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

В этом году присуждаться награда будет в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда2018». Подробнее - здесь>>>

Премию учредили СМИ, которые входят в состав Медиахолдинга Псковской области: Псковское агентство информации, радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков».