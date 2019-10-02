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Общество

Госавтоинспекция разъяснила правила вынесения штрафов в плохую погоду

Госавтоинспекция России направила в субъекты страны указания, которые содержат перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, пишет ТАСС.

«Причиной подготовки данного документа послужила необходимость дальнейшего исключения из практики работы центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ряда проблемных аспектов, которые были выявлены в ходе проведенного системного анализа», - пояснили в МВД.

Так, штрафы не должны выноситься, а сами комплексы должны выключаться во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию; при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой; при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры; при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком; при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

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