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Наркотики изъяли полицейские у троих жителей Псковской области

В Псковской области полицейские изъяли у троих жителей региона наркотики, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 1 октября в Великих Луках на улице Спортивной стражи порядка изъяли у 44-летнего безработного, судимого местного жителя 810 граммов конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Также правоохранительные органы нашли наркотики у двух граждан в деревне Череха Псковского района. У 27-летней жительницы Псковского района стражи порядка изъяли 0,9 грамма N-метилэфедрона, что является значительным размером. Женщина уже дала признательные показания. И здесь же в Черехе в автомобиле Mercedes-Benz у 25-летнего молодого человека тоже изъяли наркотики. Проводится проверка.

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