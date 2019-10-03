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Сломавший знакомому челюсть пскович предстанет перед судом

Сломавший знакомому челюсть 29-летний пскович предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района. 

В начале августа 2019 года компания молодых людей отмечала день рождения в центре отдыха «Подосье» в Псковского района. После праздника, в ночное время, молодые люди вышли из гостевого дома и ожидали приезда такси. В это время двое мужчин поссорились, и один ударил другого кулаком по лицу. Пострадавшему диагностировали перелом нижней челюсти с кровоподтеком и отеком в области левой щеки, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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