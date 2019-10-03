За угрозу убийством пскович проведет в колонии 10 месяцев

10:30, 04 октября 2019, ПАИ

За угрозу убийством 54-летний житель СНТ «Торошинка» Псковского района отправится в колонию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В начале июля в утреннее время ранее судимый мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей сожительницей. Он взял в руку кухонный нож, подошел к ней и стал угрожать убийством: «Если ты не замолчишь, то я убью тебя!». При этом злоумышленник направил острие ножа в область шеи женщины.

Подсудимый раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей, а она его простила и просила не лишать его свободы. В связи с этим суд назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.