После разговора с мошенником житель Печорского района лишился 400 тысяч рублей

10:42, 04 октября 2019, ПАИ

53-летний житель Печорского района, поддавшись на уловки мошенника, лишился 400 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с его банковской карты злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги, и чтобы предотвратить это противоправное деяние необходимо уточнить реквизиты карты. Житель Печорского района сообщил номер своей банковской карты и другие сведения, и через некоторое время лишился порядка 400 тысяч рублей.

Потерпевший обратился к стражам порядка. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.