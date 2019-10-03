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Год колонии получил великолучанин за нападение на женщину

Год колонии строгого режима получил великолучанин за нападение на женщину на автобусной остановке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

34-летняя горожанка подверглась нападению 12 июля около 23:00 на автобусной остановке по улице Герцена. К ней подошел молодой человек и сорвал с плеча сумку. Он попытался скрыться с похищенным, но его задержал экипаж ГИБДД.

Подозреваемым оказался 23-летний не работающий, ранее судимый житель Великолукского района. Как выяснилось, перед этим он находился в гостях в одной компании с потерпевшей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). После завершения расследования дело было передано для рассмотрения в Великолукский городской суд, который и назначил наказание.

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